Ciak si gira Cine Coop Serate di film e dibattiti

(Di martedì 9 luglio 2024) Al via la seconda edizione di “”, la rassegnamatografica ideata dal comitato socidi Avenza. Da domani al 31 luglio, ogni mercoledì sera nel parco Ugo La Malfa di via Casola verrà proiettato une organizzato un dibattito con le associazioni locali su temi di attualità sociale. Tutte lesono gratuite. Si parte domani, alle 21.30, con la proiezione di “AniMare”, cortometraggi per bambini e ragazzi. A seguire, in anteprima, laproiezione del cortometraggio “Il Sonno dei Giganti”, ideato daiamatori delle Apuane. Secondo appuntamento il 17, sempre alle 21.30, per la proiezione del“Nezouh. Il buco nel cielo” di Soudade Kaadan. Si parlerà poi di guerra e migrazione di popoli con la collaborazione di Arci Massa e Carrara.