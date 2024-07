Calciomercato com – Parma Valeri rivela | Avevo l’accordo con la Lazio E’ saltato tutto per un dettaglio|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 9 luglio 2024) 2024-07-09 15:10:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Emanueleè diventato un nuovo giocatore del, ma poteva essere della. Oggi durante la sua presentazione il calciatore stesso ha confermato che con il club biancoceleste erafatto, ma l’operazione alla fine non si è concretizzata: Ho avuto contatti anche con la, eravamo arrivati ad un accordo che poi per un dettaglio non contrattuale non si è concretizzato. Quando si è inserito ilnon ho esitato a dire di sì. E’ un club importante, con una storia e non ho esitato a dire di sì Il terzino sinistro, classe ’98, romano di nascita e dichiarato tifoso laziale, i biancocelesti li ha solo sfiorati in carriera, sin dalle giovanili.