Automazione di magazzino nel 2024 | un vantaggio per tutte le aziende italiane

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 9 luglio 2024) La sfida dellenelè crescente: competere a livello nazionale ed internazionale. Per farlo bisogna mettere in campo delle strategie che consentano di ridurre i costi ed aumentare i margini di profitto, senza fare venire meno la qualità del servizio. L’diè uno dei cardini per fare il salto di qualità e massimizzare la produttività dellogistico. L’dirappresenta una valida soluzione per gestire i processi produttivi in maniera efficace e produttiva. La maggior parte dellehanno aperto un e-commerce e questo processo di digitalizzazione ha richiesto tempi più rapidi di evasione degli ordini implementando la velocità nello sviluppo e la produzione, nella rotazione della merce e nelle consegne.