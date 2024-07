Attacco sull’ospedale di Kiev Cardini | Sappiamo poco C’è una cosa che mi ha colpito

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 9 luglio 2024) Francoin esclusiva ai nostri microfoni: “Sull’ci sono molte cose da chiarire. Questa guerra è portata avanti da Joe Biden”. L’missilisticopediatrico dista facendo molto discutere. Da una parte Mosca accusa Zelensky di propaganda, dall’altro l’Ucraina e anche la Nato confermano che questo raid potrebbe essere opera di Mosca. “Nonmolto e dobbiamo avere certezze prima di sbilanciarci – dice in esclusiva ai nostri microfoni l’esperto Franco– io ho la sensazione che, come succede in ogni guerra, si combatte anche a colpi di scoop, mosse giornalistiche. Mi fa piacere che ci si è commossi e inorriditi davanti a notizie del genere. Ma anche in Palestina ogni giorno vengono bombardati ospedali e non ho mai visto una reazione simile“.