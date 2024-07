Armando Incarnato nella bufera | Sei un delinquente il cavaliere di UeD sbotta

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 9 luglio 2024)continua a generare sgomento anche al di fuori di Uomini e Donne. Il motivo per il quale in queste ore il protagonista sta facendo parlare di sé risiede in alcune accuse che il napoletano ha ricevuto, alcune delle quali anche piuttosto pesanti. Al centro dell’attenzione c’è la sua integrità morale e la sua professione. Ecco cosa è emerso. Le gravi accuse controsul suo lavoro e la sua onestà In queste ore,è finito al centro di una polemica a causa del commento di un utente del web che, a quanto pare, non nutre molta simpatia nei riguardi deldi Uomini e Donne. Un hater di, infatti, si è preso la briga di contattare in privato il napoletano muovendo contro di lui delle accuse forti e gravi.