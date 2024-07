Amici un amatissimo ex ballerino diventa direttore artistico di una prestigiosa compagnia di danza

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 9 luglio 2024) Un ex allievo della 22esima edizione di, ha raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera: è stato nominatodellascuola diOn Dance Studio. Si tratta di Alessio Cavaliere, talentuosissimomolto apprezzato nelle sue perfomancenti durante la sua partecipazione ad. Questo importante riconoscimento arriva a poco più di un anno dalla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Alessio Cavaliere ha fatto il suo ingresso nella scuola dia gennaio 2023, grazie a una sfida voluta da Raimondo Todaro, che lo scelse per sostituire Samuel Antinelli. Specializzato in hip-hop, Alessio aveva tentato di entrare nel talent già nell’edizione precedente, senza successo.