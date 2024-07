757-200 perde la ruota durante il decollo | Boeing altro incidente e terrore in volo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ancora unper un, che ha subito la perdita di uno pneumaticoildall'aeroporto di Los Angeles, come confermato dalla compagnia aerea United Airlines. "Abbiamo recuperato lae stiamo indagando sulle cause dell'," ha dichiarato la compagnia. L'aereo coinvolto, un757-200, trasportava 174 passeggeri e sette membri dell'equipaggio ed era diretto a Denver, Colorado. Nonostante la perdita della, l'aeromobile è riuscito ad atterrare senza danni, con un ritardo di soli 25 minuti. Questorappresenta un ulteriore episodio problematico per, che sta affrontando una serie di difficoltà e guasti tecnici. Tra i più gravi, gli incidenti del 2018 e 2019 in Indonesia e Etiopia, che hanno causato la morte di 346 persone.