492 ordigni esplosivi e polveri a Torre del Greco arrestato 55enne

(Di martedì 9 luglio 2024) 492per 85 chili epiriche per oltre 75 chili di polvere pirica per il confezionamento e 10 chili micce a combusione rapida 492. Questa notte adeli carabinieri della sezione operativa hannoGiovanni Ferrandino,del posto già noto alle forze dell’ordine. Poco prima dell’ora di cena i carabinieri effettuano una perquisizione a casa del. Nel box un vero e proprio arsenale del fuoco pirotecnico. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando provinciale Carbinieri di Napoli. Rinvenuti e sequestrati 492artigianali cosiddette “cipolle” per un peso complessivo di 85 chili. Durante la perquisizione i militari trovano anche un sacco con all’interno 25 chili di esplosivo tipo “perclorato di potassio” ma il sequestro di ciò che potrebbe creare una voragine non finisce qui.