Traffico Roma del 08-07-2024 ore 08 | 30

(Di lunedì 8 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione di Taggialungo la diramazionenord su via Salaria incolonnamenti da Settebagni verso il auto in coda sullaFiumicino tra Ponte Galeria lo svincolo per via Portuense verso Fiumicino sul Grande Raccordo Anulare ci sono file in carreggiata interna dalla Casilina al bivio per laFiumicino in esterna rallentamenti e code tra le uscite Cassia via di Casal Lumbroso successivamente tra Laurentina e Nomentana sul tratto Urbano della A24L’Aquila verso la tangenziale est auto in coda da Viale Togliatti mentre verso il file a partire da Tor Cervara in tangenziale C’èe code da Nomentana verso la galleria Giovanni XXIII in direzione San Giovanni file tra Tiburtina e viale Castrense sulle consolari maggiori disagi su via Flaminia via Salaria rispettivamente dal raccordo di due punti e la via di Villa Spada al bivio per la tangenziale est su via Pontina incolonnamenti a tratti tra Pomezia e Spinaceto per chi viaggia verso l’Eur Appia in coda da Ciampino la polizia locale segnala un incidente in piazza Colosseo possibili disagi anche sulle vie adiacenti per dettagli su queste altre notizie consultate il sito