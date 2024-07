Torna il grande caldo | bollino arancione a Roma e Latina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 8 luglio 2024 –ilsull'Italia. Domani è previsto, allerta di livello 2 – ovvero condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili – aFrosinone, Perugia, Rieti. Mercoledì aumenteranno a 13 i capoluoghi con allerta 2: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone,, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti,, Trieste e Viterbo. E' quanto registra il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. (fonte: Adnkronos)