Superbike classifica Piloti e Costruttori | dove siamo rimasti?

(Di lunedì 8 luglio 2024) Praticamente un mese di stop che verrà colmato nella prossima settimana che vedrà il ritorno sulla scena, finalmente, anche della categoria dedicata alle derivate. Il 16 giugno scorso era sceso il sipario sul round dell’Emilia-Romagna e nel weekend dal 12 al 14 luglio (tra una settimana) il mondo della SBK scenderà nuovamente in pista per dare vita alla sfida che si disputerà in terra anglosassone. Maeravamo? Ladellaè attualmente dominata da Toprak Razgatl?o?lu di BMW che nell’ultimo appuntamento si è preso la vetta mettendo a referto solo vittorie in quel di Misano. Secondo posto per Nicolò Bulega che a sua volta ha scavalcato un Alvaro Bautista (entrambi di Aruba Ducati) in netta difficoltà. Neiè sempre lotta Ducati-BMW.