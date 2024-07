Sinner le statistiche | ecco perché è il favorito a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo due set di battaglia (6-2, 6-4), Ben Shelton riesce finalmente a portarsi avanti. Sul 5-4, 30-40, servizio di Jannik ad uscire, Shelton risponde con un gancio mancino profondissimo. Edche il mago di Sesto Pusteria — e poi dicono che è robotico — inventa: apre il compasso, produce un tweener di dritto che costringe l’avversario alla discesa a rete e lo passa con un dritto incrociato. Ma non è finita qui.guarda verso il suo box e manda un bacio. Applausi. Che sia per una scommessa vinta con i coach o per Anna Kalinskaya, la girlfriend russa che anon si era mai spinta così avanti, poco importa. Unleggero, capace di improvvisazioni sul piano tattico, ha beneficiato dei generosi contributi di Shelton (37 errori non forzati e quattro set point sprecati nel terzo set, chiuso 11-9 al tie break).