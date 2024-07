Salerno mercoledi 10 luglio sospensione dell’erogazione idrica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria sulla retestradale in Via Ligea 64, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 09.00 alle ore 12.00 di Mercoledì 10, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Porto dal civico 118 al civico 140; Via Porto dal civico 51 al civico 57; Via Ligea. Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. L'articolo10proviene da Anteprima24.