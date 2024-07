Radio Cusano Campus | Microfono d’oro a Fatti di risate

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (askanews) –si è aggiudicato il “” per la categoria “Comedy Show” con “di”, programma condotto da Annamaria Fittipaldi e Giuseppe Abramo in onda ogni sabato e domenica alle 13. La cerimonia di premiazione dell’evento più atteso dell’anno in campofonico si è tenuta in Campidoglio. “La risata è contagiosa, infondi in noi il tuo entusiasmo!”: questo il leitmotiv del programma ideato da Roberto De Santis, incentrato sulla comicità a tuttotondo, che nel corso della prima stagione, appena conclusa, ha visto sfidarsi, nel corso di ogni puntata, due comici sottoposti a quattro prove, una più esilarante dell’altra. Una scommessa vinta, visto che numerosi esponenti della comicità nostrana hanno fatto a gara per partecipare.