Pignatelli Materassi | Soluzioni eccellenti a garanzia del benessere

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) - Il titolare Pompiliospiega l'importanza della consulenza: “Guidare le persone nella scelta del materasso da acquistare significa assicurare a tutti il miglior riposo per mente e corpo” Lecce, 08/07/2024 Riposare e rigenerare il corpo e la mente. Il sonno notturno è alla base delquotidiano. Non a caso le più importanti aziende studiano costantemente nuove tecnologie eper consentire il miglior confort del riposo. Un confort reso possibile anche grazie a realtà che hanno fatto della consulenza la migliordi soddisfazione. la, storica azienda salentina, innovativa a partire dall'approccio con il pubblico: «Negli anni Novanta il mercato consisteva nella semplice vendita – spiega il titolare Pompilio– Quando nel 1998 ho aperto il primo punto vendita a Campi Salentina, ho pensato da subito a uno spazio che consentisse alle persone di poter comparare direttamente le diverse, per poter scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze».