Pgf domina nel volteggio Matteo si laurea campione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Stevendella Palestra Ginnastica Ferrara siitaliano assoluto al. È riuscito a concentrare energia, fisica e mentale, in quello che è l’esercizio dall’esecuzione più veloce: ilcon i suoi 10 secondi, rincorsa comprese, di pura drenalina e spettacolo. Il titolo, più che meritato, è arrivato al Palasport di Cuneo: due salti dal grande valore tecnico lo hanno portato a primeggiare in classifica, con l’unica eccezione del riminese Thomas Grasso (Polisportiva Celle) che ha pareggiato il suo punteggio e sale con lui sul gradino più alto del podio di questa adrenalinica specialità. Bronzo a Niccolò Vannucchi del Romagna Team che completa così un podio tutto emiliano-romagnolo. Il ginnasta della Palestra Ginnastica Ferrara era entrato in finale come terzo ma pronto a ribaltare il favore del pronostico, cosciente di avere in canna due esercizi di grande spessore, e così é stato, ipotecando il metallo più prezioso già dal primo salto.