Non è invitato al compleanno spara e fa una strage Orrore per il folle gesto di un 21enne

(Di lunedì 8 luglio 2024) Doveva essere una spensierata mattinata di festa fra amici, si è trasformata in unepisodio di violenza e. Un ragazzo di 21 anni, dopo aver scoperto di non essere statoalla festa didi un suo coetaneo, ha deciso di presentarsi armato a casa del “colpevole” dell’affronto e ha fatto fuoco sui presenti. Un’assurda tragedia che è costata la vita a tre ragazzi, alla madre del festeggiato e allo stesso attentatore, che con tutta probabilità si è tolto la vita – non si sa se volontariamente o per errore – durante un inseguimento in auto con la Polizia. Mentre altri tre giovani sono rimasti feriti nell’agguato. La mattanza è avvenuta a Florence, un paese del Kentucky a Sud Ovest di Cincinnati. La notizia è stata data dal capo della Polizia locale Jeff Mallery, che ha riferito le circostanze dell’ennesimasenza senso avvenuta negli Stati Uniti.