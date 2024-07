Napoli colpo di scena sul mercato | un ex Juventus nel mirino già fissato il prezzo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nuovodiper quanto riguarda ildel: un expuò arrivare in azzurro, ecco tutti i dettagli Ilsi sta concentrando molto di più sulla difesa che sugli altri reparti. Leonardo Spinazzola in questo momento sta effettuando le visite mediche a Villa Stuart e con molta probabilità prenderà il posto di Mario Rui, destinato alla cessione. Il terzino potrebbe tornare in Portogallo dopo una lunga esperienza in Italia. Ma oltre a Spinazzola, il club partenopeo ha concluso anche gli arrivi di Rafa Marin, che oggi anche lui effettuerà le visite mediche, e di Alessandro Buongiorno. Per l’attacco si dovrà attendere la cessione di Victor Osimhen, mentre il reparto meno ‘toccato’ sembra essere il centrocampo. Antonio Conte vuole rigenerare Lobotka e Anguissa, affidandogli le chiavi della squadra.