Messi che battezza Yamal | lo scatto profetico nel calendario Unicef del 2007 – Foto

(Di lunedì 8 luglio 2024)che fa il bagno a? Nessunmontaggio fake, è tutto vero. Né sul campo e nemmeno negli spogliatoi. Il primo incontro tra Laminee Leorisale alquando i due vennero scelti per posare per ilsponsorizzato(in collaborazione con il quotidiano sportivo spagnolo As). All’epoca sponsor per il Barcellona, la famiglia del neonatovenne invitata al Camp Nou per unache, a distanza di diciassette anni, somiglia a qualcosa di. “L’inizio di due leggende” così commenta il padre del diciassettenne sui social, per unodiventato virale.sorride al bebè coccolato nella vasca: un’immagine che, oggi, rappresenta il passato, presente e futuro del club blaugrana. Il padre diè venuto in possesso dellasolo qualche settimana fa, quandoaveva inviato lasulla mailing list dei fortunati genitori: ovviamente, laè stata subito postata su Instagram per rendere pubblica unaunica e, per certi versi, mai vista prima.