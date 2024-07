Marmellata di anguria | la preparo con le bucce

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 luglio 2024) Se anche voi odiate gli sprechi, ladifarà la vostra gioia. Si prepara, infatti, con le, non con la polpa. Il che significa che potremo goderci questo frutto fresco, rimineralizzante e rinfrescante, riciclando gli scarti. Non del tutto, ma in gran parte. Questaprevede l’utilizzo della scorza, senza la parte verde. Muniamoci di un coltellino affilato e isoliamo la sezione bianca con la polpa rimasta, tagliamola a tocchetti e aggiungiamo solo altri 2 ingredienti: zucchero e limone. Non ci resta che cuocerla, in due passaggi. Al termine della nostra impresa, otterremo una vera e propria delizia. Che ne dite di scoprire insieme ogni dettaglio? Cominciamo.di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 600 gr buccia di1 limone biologico (scorza e succo) 250 gr di zucchero.