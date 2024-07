Margot Robbie incinta | l’attrice e il marito Tom Ackerley aspetterebbero il primo figlio

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 8 luglio 2024) Diverse fonti vicine alla coppia hanno confermato alla rivista americana People cheaustraliana, 34 anni, e ilTom, anche lui di 34 anni, sarebbero in attesa del loro, originaria di Dalby, in Australia, sarebbe quindidel suo, ma sebbene diverse fonti abbiano confermato la notizia a People i rappresentati die delTomnon hanno ancora risposto alle richieste di commento da parte della rivista. La star di Barbie di Greta Gerwig e di I, Tonyaha sposato ilTom, un produttore cinematografico britannico originario del Surrey, nel 2016. I due non sono una coppia solo nella vita privata, ma anche in quella lavorativa: insieme, infatti, hanno co-fondato la società di produzione LuckyChap, al fianco di Sophia Kerr, amica d’infanzia di, e Josey McNamara.