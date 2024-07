Mammografie e sangue occulto l’unità mobile alla Coop di Gavinana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 - Regione Toscana, Ispro e UniFirenze fanno fronte comune per la prevenzione oncologica con un’iniziativa che ha preso il via questa mattina, al Centrodi Firenze, e che proseguirà in altre province nei prossimi mesi: a partire da oggi, 8 luglio, per un intero mese,dell’Ispro, dotata di screening mammografico, sosterà in Piazza Bartali, di fronte al punto venditadi, per consentire di effettuarea tutte le donne che hanno ricevuto l’invito a casa e per quelle che devono partecipare allo screening. Inoltre, durante il periodo di permanenza del, sarà possibile consegnare la provetta per il test delnelle feci per lo screening del colon retto.