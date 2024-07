Ma cosa esulti? Chi è davvero Mélenchon | Silvia Sardone zittisce Boldrini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) A L'aria che tira è andato in scena un agguerrito scontro tra Laura. L'argomento, neanche a dirlo, è il risultato delle elezioni in Francia. "Siamo molto soddisfatti di questo esito - ha esordito l'ex presidente della Camera -. Peraltro i sondaggisti non l'avevano neanche previsto, quindi per me perlomeno è stata una bellissima sorpresa. C'è stata la mobilitazione della Francia che non ha voluto disonorare la storia di quel paese concedendo il governo all'ultra destra francese. Per me è stata l'alleanza dell'onore e della democrazia – ha continuato–. I francesi si sono dimostrati all'altezza della sfida e si sono uniti con un patto di desistenza che non era ovvio che l'elettorato seguisse”. Poi la sparata contro il governo italiano: “Adesso c'è la sfida del governo.