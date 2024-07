LIVE Djokovic-Rune Wimbledon 2024 in DIRETTA | giocatori in campo a breve Incognita coprifuoco?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD DALLE 12.00 20:00 Taylor Fritz non vuole uscire dal, continua a firmare autografi. Scorrono i minuti dunque. Non manca comunque molto all’ingresso indi. 19:55 Vediamo se ci sarà modo di concludere, ricordiamo che alle 24 italiane (23 di Londra) c’è ile il gioco cessa. C’è margine, considerando che 3 ore e 45 sembrano abbastanza, ma in caso di quinto set non sarebbe così scontato riuscire a concludere. 19:50 Il vincente di Fritz-Musetti se la vedrà nel penultimo atto dei Championships con chi uscirà tra Alex De Minaur e Novako Holger, match che ci accingiamo a seguire. 19:48 Completa una clamorosa rimonta Taylor Fritz, affronterà nel 3° quarto di finale Lorenzo Musetti per un posto in semifinale.