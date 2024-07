L’Inter 2024-2025 è pronta a partire con un obbligo inderogabile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)inizierà sabato la nuova stagione, con il raduno per la quarta stagione consecutiva agli ordini di Inzaghi. Si riparte con lo scudetto conquistato lo scorso 22 aprile, ma anche tante necessità. E unche bisogna portare a termine. RIPARTENZA – La nuova stagione,, è formalmente iniziata lunedì scorso come da abitudine all’1 luglio. Ma perla data cerchiata sul calendario è sabato, con il raduno alla Pinetina e il primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi. Sarà un precampionato tranquillo, con cinque settimane piene per arrivare pronti al primo appuntamento, l’anticipo di sabato 17 (ore 18.30) in casa del Genoa per la prima giornata di Serie A. La partita dove, per la prima volta nella storia del, si potrà vedere la seconda stella sul petto delle maglie dei campioni d’Italia in carica.