Le Pen paga l’impreparazione dei suoi

(Di lunedì 8 luglio 2024) Serafini Ancora una volta la diga repubblicana ha fermato l’ondata dell’estrema destra in Francia. Nel 2002 aveva respinto l’assalto di Jean-Marie Le Pen. La figlia Marine ha subito la stessa sorte alle presidenziali 2012, 2017 e 2022 (le ultime due battuta da Macron). Ora, alle legislative, non solo non ha vinto ma è finita terza, superata dai centristi di Macron oltre che dal Fronte Popolare, vincitore a sorpresa. Finire fuorigioco per la quarta volta è grave, uno smacco che potrebbe provocare complicazioni per Marine all’interno del Rassemblement national. "Possiamo andare avanti in questo modo, con milioni di voti che non servono a niente?", si chiedevano ieri sera i militanti. Sta di fatto che Marine ha fallito l’obiettivo tanto sbandierato: Bardella a Matignon e lei, fra tre anni, all’Eliseo.