Ladro entra nel bar porta via tutti i soldi dalla cassa e lascia un messaggio Barista commosso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ha dell’incredibile la storia che è stata rivelata nelle scorse ore da unitaliano. Unha rubato innel bar, ma poi ha fatto un gesto che hatosenza parole. Si èto via oltre mille euro train contanti e anche altra merce sottratta dall’attività commerciale. Ma il malfattore non se n’è andato subito, facendo qualcosa di molto inusuale. A raccontare tutto è stata la vittima in un’intervista. Parlando di questoche ha rubato innel suo bar, ha ammesso di essere rimasto stupito dal gesto compiuto prima di abbandonare il luogo. Il furto è avvenuto nella serata di giovedì 4 luglio, ma solo ora si sono conosciutii dettagli grazie alle parole del gestore della struttura commerciale.