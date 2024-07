Inseguimento giovane bloccato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Alta tensione nella notte tra sabato e domenica all’incrocio tra largo Micheli e viale della Rinascita, tradizonale luogo di ritrovo giovanile a ridosso dei locali della “movida“. Poco prima della mezzanotte, una volante della polizia ha inseguito proprio lungo viale della Rinascita un ragazzo in motorino,subito dopo dalle diverse pattuglie presenti in zona, anche delle altre forze dell’ordine impegnate nei controlli del sabato notte. Il ragazzo è stato immobilizzato e non sono mancati attimi di tensione con il resto della folla di giovani che ha inveito contro le forze di polizia, impegnate nel fermo del. Tra la folla che stazionava in zona si sono accesi anche dei telefonini che hanno ripreso la scena. Momenti di tensione, non collegati all’episodio precedente, si sarebbero verificati anche in alcuni locali della città, pieni di gente nella notte del sabato.