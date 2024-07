Inizio di settimana ‘estivo’ | cielo sereno e temperature sopra i 30C

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’espansione dell’anticiclone dal nord Africa all’Europa meridionale e orientale impedirà per tutta laalle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Italia e garantirà pertanto per alcuni giorni una prevalenza di tempo soleggiato anche sulla nostra regione. Non mancheranno però temporanee infiltrazioni di aria più fresca dall’Europa centrale, che, tra venerdì e sabato, saranno responsabili di annuvolamenti e qualche temporale, in particolar modo sui rilievi. Lesaliranno gradualmente nel corso della, mentre da venerdì subiranno un lieve calo e saranno influenzate prevalentemente dal livello di soleggiamento o dalla locale instabilità. Le previsioni del tempo a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.