Inghilterra Shaw | Noi giocatori adoriamo Southgate Ciò che conta è che siamo in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lukeha parlato in conferenza stampa del ct dell’, Gareth, in vista delladi Euro 2024 contro l’Olanda: “Ci ha portato a un livello successivo; nessun altro allenatore ha avuto tanto successo quanto lui di recente. Noilo. Penche sia davvero bravo ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Sa come gestire ie quali sono le loro esigenze: l’unione che abbiamo all’interno della squadra si basa su ciò che Gareth ha creato e questo è fondamentale per dare il massimo nelle partite“. “Che tu giochi bene o male a calcio, la cosa importante è vincere le partite. E che piaccia o meno il modo in cui stiamo giocando,ine questo è tutto ciò che– ha proseguito il terzino del Manchester United – Nonancora in finale, ci manca una partita importante contro un avversario di primissimo livello.