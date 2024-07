Immobile saluta il Fantacalcio?

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) – Ciroè pronto a lasciare la serie A e la Lazio. Questa è la notizia che sta rimbalzando sui quotidiani turchi in queste ore. La Lazio ed il Besiktas, in contatto da diverso tempo, hanno trovato l’accordo totale e definitivo per il passaggio in Turchia di Ciro. Il club di Istanbul ha già stilato il contratto da sottoporre al giocatore italiano che arriverà a guadagnare cifre davvero importanti: per lui è pronto un biennale con un ingaggio nettamente superiore ai 4.5 milioni percepiti alla Lazio. Definito ogni dettaglio,è atteso in Turchia per sostenere le visite mediche di routine e per mettere nero su bianco.ha preso parte a 250 gol in Serie A (201 reti e 49 assist): dal 2012/13, almeno 50 più di qualsiasi altro giocatore nella competizione (al secondo posto a quota 200 troviamo Domenico Berardi).