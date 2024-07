Il referendum sull’autonomia differenziata che serve solo a Landini e Salvini

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 luglio 2024) Marco Pannella irrideva spesso la «sinistra grandenei funerali», alludendo alla grandiosità delle esequie dei cari leader e anche all’abitudine di battezzare fallimenti politici clamorosi come prove di eroismo militante. In realtà, in ossequio alla logica della doppia verità, le fughe in avanti dei comunisti non eranoprove di fanatismo ideologico, ma anche tentativi di imporre un’egemonia culturale e una sostanziale cattività politica alle componenti della sinistra più riluttanti sia a cercare la bella morte, sia a sposare un programma massimalista. La «sinistra grandenei funerali» è tornata in grande stile con ilcontro l’autonomia, che è un’iniziativa politicamente ipocrita e suicida. Ipocrita perché rimuove, con un’operazione da enciclopedia sovietica, le responsabilità dell’intero mondo progressista in questo sbilenco federalismo all’italiana, nonper averne approvata nel 2001 la matrice costituzionale (articolo 116, comma 3 della Carta), ma anche per averlo fino al 2022 sostenuto come possibile frontiera del riformismo neo-regionalista.