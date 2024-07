Gli scenari Ue la sinistra non esulti troppo presto | scontento sotto la cenere Ue

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nel giro di pochi giorni le sinistre europee portano a casa una netta vittoria (in seggi più che voti) in Gran Bretagna ed un risultato lusinghiero ed inatteso in Francia, ridimensionando il clamoroso successo al primo turno della destra guidata da Marine Le Pen e Jordan Bardella. Questi fatti oggettivi potrebbero indurre il mondo progressista ad un ottimismo istintivo, ragionando su un “passato pericolo” che può anche essere emotivamente comprensibile, ma che necessita di un'analisi assai più approfondita. Tutto ciò per almeno tre motivi essenziali, che occorre riassumere. Punto primo: la vittoria diin Gran Bretagna arriva dopo quattordici anni consecutivi di governo dei conservatori ed è poderosamente agevolata dalla legge elettorale vigente, che consente al premier Starmer di avere il 63% dei seggi con il 33 % dei voti, mentre due formazioni di destra (difficilmente assimilabili) raccolgono il 23% (i conservatori) e il 14% (Farage).