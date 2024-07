Famosa influencer in dolce attesa? Arriva una segnalazione dal mondo social

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 luglio 2024)e personaggio della televisione é in? Ladal. Ecco cosa emerge Unasarebbe in? A lanciare laé stata proprio l’esperta di gossip Deianira Marzano. L’esperta ha acceso l’estate lanciando un inedito gossip su una presunta gravidanza. Ildeie della televisione é sempre più ricco di nuovi volti che sono sbocciati sul web, e dunque fin quando non verrà fuori il nome sarà difficile identificare l’. Leggi anche Ex vincitrice del Grande Fratello diventerà zia, il lieto annuncio Ecco cosa emerge dall’indiscrezioneNelle ultime ore la Marzano ha rivelato via Instagram: “Mi è stato riferito che unae della televisione stamane abbia fatto una visita al San Raffaele diagnosi prenatale ed ecografia, accompagnata dalla manager e dal menager.