Faggiano scarica illecitamente 7 tonnellate di rifiuti evasione dell’ecotassa per oltre 70mila euro

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoNei giorni scorsi i Finanzieri del Gruppo Taranto hanno concluso un mirato controllo finalizzato a verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla norma istitutiva della cosiddetta “Ecotassa”. L’intervento in argomento rappresenta lo sviluppo sul piano fiscale di un’operazione di polizia giudiziaria condotta dal Reparto nello scorso mese di gennaio. In tale circostanza una pattuglia del Gruppo delle Fiamme Gialle di Taranto, nell’ambito del capillare controllo economico del territorio, ha individuato un autotrasportatore intento are su un fondo agricolo del comune di(TA) materiale edile di risulta del peso complessivo di circa 7. Verificata l’illiceità di tale condotta, il conducente del mezzo è stato denunciato alla locale A.