Doss adotta Lexium Cobot di Schneider Electric per sistemi di ispezione e isole robotizzate

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) - Stezzano (BG), 8 luglio 2024 -Visual Solution, fondata nel 1995, è un'azienda specializzata nella realizzazione didivisiva rivolti al controllo qualità in diversi settori, tra cui in particolare il mondo dell'automotive e il settore industriale. L'azienda ha scelto le soluzioni di roboticacollaborativadiper realizzare nuovi macchinari che integrano applicazioni di robotica e per realizzarerobotiche complete per le attività di cernita automatica dei prodotti, con prestazioni in grado di garantire ai clienti il 100% di qualità (Zero PPM – zero parti difettate per milione). Ididisi caratterizzano per l'affidabilità e ripetibilità dei risultati garantiti, per la riduzione delle tempistiche di produzione e per la versatilità di applicazione nei diversi contesti produttivi e settori.