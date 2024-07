Digiport Fiumicino più smart con l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) AEROPORTI DI ROMA lancia due innovativi servizi digitali, a portata di click, per i passeggeri dello scalo diall’interno della piattaforma. Grazie a questa innovativa tecnologia sarà possibile ricevere aggiornamenti via WhatsApp sullo stato del proprio volo in partenza, inoltre si potranno visualizzare in tempo reale sul propriophone, grazie al, le operazioni di imbarco al gate. Il nuovo progetto di Adr rientra nella strategia del Gruppo Mundys, che considera l’innovazione una delle principali leve di sviluppo strategico. Aeroporti di Roma accelera così sulla strada della digitalizzazione per migliorare ancora la customer experience dei viaggiatori del ’Leonardo da Vinci’, recentemente premiato da Aci World come migliore aeroporto europeo oltre i 40 milioni di passeggeri per la qualità e l’eccellenza dei servizi offerti.