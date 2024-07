Colosimo | Dalla Consulta una grande segnale per le vittime di mafia | parenti innocenti non possono essere penalizzati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Chiaraesulta per la decisione delladi abrogare la legge che vietava alledidei mafiosi, il riconoscimento e i benefici della legge. “La Corte Costituzionale ha abrogato con sentenza numero 122 del 4 luglio la norma di legge sul quarto grado di parentela che per anni ha precluso a decine di familiari didella criminalità organizzata di vedersi riconosciuti benefici economici previsti per legge. Proprio in questa direzione ho presentato, più di un mese fa, un emendamento in discussione in queste ore alla Camera dei deputati. Un impegno preso con tanti familiari di, magari anche minori. Non un euro dello Stato deve andare nelle mani della; non un euro in meno deve restare nelle casse dello Stato se quella famiglia ha scelto di prendere nettamente le distanze da quel parente mafioso ed ha anche conosciuto il dolore di una perdita”.