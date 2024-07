Ci sarà anche lei Ballando con le stelle il caso sulla nuova concorrente | Con lui non balla

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Ma avete saputo che c’è lei?”. Bomba in tv percon le, scoppia il: “Con lui non puòre”. Sui social e negli ambienti più importanti della tv stanno circolando delle voci a dir poco clamorose riguardo futuro lavorativo delal super e bellissima vip. E la cosa bella è che c’entral’amore >> “C’è il conduttore top”.con le, piatto ricchissimo: Milly Carlucci brinda con il big Rai Andiamo con ordine e facciamo un passo indietro. Il suo attuale compagno, come sappiamo, è un famoso ballerino dicon le, il programma di Milly Carlucci. E proprio lei sembra aver messo a segno un vero e proprio colpaccio per la prossima edizione dicon le