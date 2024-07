Caldo medici pronto soccorso | Iniziano primi accessi ma Codice calore già nostra priorità

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "Al Nord l'estate non è ancora partita, ma in altre regioni sì e sia vedere ial. Spesso sono anziani, molto disidratati. E il sistema risponde perché all'emergenza, se ci sarà, risponderemo come sempre fatto rispetto alle, al di là deltanto sbandierato mediaticamente". Lo afferma all'Adnkronos Salute Fabio De Iaco, presidente della Società italiana dina di emergenza urgenza (Simeu), intervenendo sull'attuazione da parte delle Regioni, attraverso le Asl e le aziende ospedaliere, dei Codici- una corsia preferenziale per gli anziani e i fragili colpiti dall'afa - nei. Una richiesta arrivata anche dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, e sabato rimarcata da un appello alle Regioni del direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia.