Basket | Leandro Bolmaro approda all’Olimpia Milano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arriva dall’Argentina il nuovo ulteriore innesto dell’Olimpia EA7 Emporio Armani. Accordo pluriennale per il play-guardia, argentino nativo di Las Varillas, classe 2000 che nell’ultima stagione ha ben figurato al Bayern Monaco. Per lui un’ulteriore buona opportunità dopo un’annata trascorsa a 8,4 punti e 3,4 assist di media nella massima competizione continentale. Simile il rendimento inball Bundesliga, con 7,7 punti, 2,8 assist e il 38,5% da tre. Con il Bayern ha vinto il titolo in terra tedesca e anche la Coppa di Germania., come ricostruire l’Italia verso gli Europei 2025. I rientri degli infortunati, nomi nuovi e la suggestione degli U17 Queste le sue prime parole da milanese riportate dal sito societario: “Sono davvero felice di questa sfida che mi attende, sono entusiasta dell’opportunità di giocare per un grande club come l’Olimpia