Alex Marangon è svolta | spariti i due curatori sciamanici che lo hanno visto per l’ultima volta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) La vicenda di, il giovane di Marcon scomparso durante un incontro esoterico nel trevigiano, ha preso una nuova e inquietante piega. Dopo tre giorni di ricerca disperata, il corpo senza vita del 29enne è stato scoperto sulle rive del fiume Piave. Le circostanze del suo tragico destino continuano a essere avvolte dal mistero. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, due figure cruciali nelle indagini sono duedi origini sudamericane, identificati come Johnny Benavides e un altro individuo non ancora nominato. Questi due personaggi avrebbero avuto un incontro fatale con, tentando di calmare una crisi che sembrava averlo preso durante l’evento esoterico all’esterno di un’abbazia a Vidor.Leggi anche: Lutto a Tagliacozzo, Laura muore e 43 anni dopo doppio trapianto al cuoreLeggi anche: “Vai a casa e riposati”: Olivia incinta viene dimessa dall’ospedale e muore dopo 3 settimane Una scomparsa avnel mistero Tuttavia, la loro presenza è finita nel buio: iavrebbero lasciato l’abbazia poco prima dell’alba della fatidica domenica 30 giugno, proprio quando i carabinierifatto irruzione sul luogo per iniziare le indagini.