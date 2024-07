Tutti i movimenti Obiettivi e arrivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Molte società si sono mosse in anticipo e adesso il mercato registra ancora parecchie operazioni ma spesso si tratta di aggiustamenti. Gambettola: l’ambiziosa società dei fratelli Butticè non ha annunciato nuovi acquisti, dovrebbe essere ormai questione di giorni per rendere certo l’ arrivo di Thomas Bonandi, sono attese anche novità a livello societario, lo scopo è quello di darsi una struttura più solida per affrontare al meglio l’Eccellenza. Intanto da domani e fino al 29 luglio si terranno al Comunale gli stage riservati ai ragazzi nati negli anni dal 2006 al 2008 che daranno vita alla formazione Juniores con possibilità di aggregarsi alla prima squadra. Sampierana: la società bianconera dell’alto Savio appena promossa in Eccellenza ha messo a segno colpi notevoli ma è ancora attiva.