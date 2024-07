Tremila scienziati indagano sul futuro del lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Oltrestudiosi in Scienze economico-sociali provenienti da 100 Paesi si sono dati appuntamento a Milano, all’università Bicocca, per discutere deldel. “Crossroads for Organizations: Time, Space and People” il titolo della tre giorni promossa da Egos - European Group for Organisational Studies. La “tappa“ milanese coincide con i cinquant’anni dell’associazione accademica di studi organizzativi. "Alla prima edizione di Egos Colloquium hanno partecipato 50 studiosi, oggi siamo più di 2.500 – spiega il professore Adriano Solidoro –. Sono aumentati i Paesi coinvolti e il numero di ricerche presentate. E sono aumentate anche le studiose donne: abbiamo raggiunto la parità di genere". Dal flashmob di giovedì a ieri pomeriggio sono state presentate duemila ricerche.