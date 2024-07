Trecento atleti da tutta Italia Ruzzola i maceratesi sul podio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Il 2024 è l’anno dellaa Macerata. È infatti una delle tante discipline sportive della Figest, la Federazionena Giochi e Sport Tradizionali, che è guidata da un maceratese, il presidente nazionale Enzo Casadidio. Al campionato tricolore a squadre, nelle tre categorie in gioco, il titolo è stato appannaggio di tre formazioni. E il successo si è ripetuto, a Valfornace, anche in occasione del Campionatono individuale. A salire sul gradino più alto delè stato, nella categoria A, Marco Piersanti, nato ad Apiro, nel Maceratese, ma residente e in gara per un team di Ancona. Gradino più alto del, anche nelle altre due categorie B e C, per altri due: Romeo Paoletti di Fiordimonte (Cat. B) e Giustino Del Bianco di Cingoli (cat.