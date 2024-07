Spagna al via ‘el encierro’ di San Firmino | una festa taurina di cui Pamplona va fiera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) “Siete de julio, San Fermín”, è l’incipit della canzone più nota de ‘los Sanfermines’ di, unache è tradizione, rischio, gioia, vita. Sette giorni di follia, di comunità, di sbornia condivisa, dal 7 al 14 luglio. In verità tutto inizia il giorno 6, con il ‘chupinazo’, il segnale di avvio della grandenel cuore di: qui convergono decine di migliaia di persone, principalmente giovani, per dare corpo al festeggiamento collettivo, moltitudinario e multietnico più conosciuto e celebrato al mondo. Migliaia di giovani con un segno unico, fazzoletto rosso (il pañuelico) intorno al collo ben in risalto su una maglietta rigorosamente bianca che, nel corso di canti e balli al ritmo del pasodoble, si va tingendo del colore del vino che corre a fiumi tra le strade vibranti.