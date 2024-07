Sorpresa in Francia | vince il Nuovo Fronte Popolare Macron supera Le Pen

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024) Parigi, 7 luglio 2024 – Il(Nfp), il blocco di sinistra, al secondo turno delle elezioni legislative in, ha conquistato tra i 175 ed i 205 seggi, affermandosi come prima forza. E’ quanto indica una proiezione dell’istituto Elabe per l’emittente Bfmtv. Ensemble, la maggioranza presidenziale, ha ottenuto tra 150 e 175 seggi, mentre il Rassemblement National (Rn) e i suoi alleati, hanno conquistato tra i 115 ed i 150 seggi. I Repubblicani infine tra 60 e 70 seggi. Sempre secondo il sondaggio di Ifop, i Repubblicani hanno conquistato tra 60 e 65 seggi. Melenchon: “accetti la sconfitta. Nfp deve governare” “Abbiamo ottenuto un risultato che ci dicevano fosse impossibile“. Lo ha dichiarato il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, commentando a caldo le prime proiezioni che indicano un’affermazione del(Nfp), il blocco di sinistra (di cui Lfi fa parte), al secondo turno delle elezioni legislative francesi.