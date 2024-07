Settimana sociale Cattolici Papa Francesco | Allenate partecipazione contro populismi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 7 luglio 2024) La democrazia è"e lanon si improvvisa: si impara da ragazzi, da giovani, e va allenata, anche al senso critico rispetto alle tentazioni ideologiche e populistiche". A dirlo è, a Trieste, in occasione della chiusura della 50esima edizione delladella Cei. "La parola 'democrazia' non coincide semplicemente con il voto del popolo. A me preoccupa il numero della gente ridotta che è andata votare. La democrazia esige che si creino le condizioni perché tutti si possano esprimere e possano partecipare", ha sottolineato il Pontefice.