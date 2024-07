Rod Steward fa sognare Lucca Dal palco la dedica all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 – Rodfa. Sold out da 8mila persone in piazza Napoleone per il grande evento delSummer Festival. Spazio alla musica con la “M” maiuscola, al ritmo, ai sorrisi. Un parterre pieno di magliette, bandiere e sciarpe della Scozia, oltre che dei Celtic Glasgow di cui il grande artista britannico è tifoso. Un colpo d’occhio emozionante, un abbraccio che scalda il cuore, come il gesto che dalRodhatointonando “Rythm of my heart”. Vestito di giallo blu con dietro proiettate sul grande schermo una sequenza di immagini della guerra, della bandiera ucraina e del presidente ucraino Zelensky. Applausi da una piazza incantata dall’intramontabile leggenda che ha sceltocome unica tappa italiana.