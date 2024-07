Preolimpico Basket Italia travolta dalla Lituania | è addio ai Giochi di Parigi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) San Juan (Portorico), 7 luglio 2024 – Svanisce in semifinale il sogno olimpico dell’. È stata infatti la, dopo aver battuto gli azzurri con un netto 88-64, a prendersi il pass per la finale deldi San Juan di Porto Rico. Mattatore assoluto della sfida è stato Marius Grigonis, che ha saputo mettere a ferro e fuoco la difesa azzurra chiudendo con un bottino personale di 23 punti (15 mandati a bersaglio nei primi 20’), raggiunto anche grazie a un ragguardevole 6/10 da tre punti. A dargli man forte ci ha pensato l’ex Olimpia Milano Mindaukas Kuzminskas, che ha chiuso a quota 14. Come già accaduto nel match disputato contro Portorico, l’ha pagato a caro prezzo il gap di fisicità ed energia, non riuscendo mai a trovare ritmo in attacco e a far male agli avversari.